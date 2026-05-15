Сили оборони знищили дві одиниці авіації рф: літак-амфібію та гелікоптер

Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч на 15 травня завдали масованого удару по 23 військових об’єктах Росії та на окупованих територіях. Серед знищених цілей — унікальний літак-амфібія Бе-200 у Єйську та чергові комплекси ППО. Також підрозділи глибинного ураження успішно атакували Рязанський НПЗ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали 55 вогневих ударів по 23 військових цілях та об’єктах у глибокому тилу російських військ. Ураження зафіксували в районах Таганрога, Єйська, на тимчасово окупованій території Криму, а також у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах.

Серед уражених цілей: