Приватна ППО: як бізнес в Україні вже збиває ворожі дрони

Долучитися може лише перевірений, спроможний і безпечний бізнес різних форм власності з будь-якого регіону України.

Компанія повинна:

не мати зв’язків із росією;

не бути під санкціями;

мати необхідні ліцензії або бути в реєстрі виконавців держконтрактів;

мати персонал, готовий до навчання;

самостійно фінансувати роботу групи.

Захищати небо можуть працівники підприємств, які проходять навчання у сертифікованих центрах та отримують допуски. Часто до таких груп долучаються:

колишні військові,

жінки,

багатодітні батьки,

працівники, які не підлягають мобілізації.

Важливо: люди, що працюють в приватних ППО, не отримують бронювання.

Приватна ППО не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням командування Повітряних Сил ЗСУ.

Детальніше — про зброю приватної ППО та як компанії можуть долучитися до захисту неба:

https://bit.ly/pryvatna-ppo-2026