Приватна ППО: як бізнес в Україні вже збиває ворожі дрони

Долучитися може лише перевірений, спроможний і безпечний бізнес різних форм власності з будь-якого регіону України.
Компанія повинна:
не мати зв’язків із росією;
не бути під санкціями;
мати необхідні ліцензії або бути в реєстрі виконавців держконтрактів;
мати персонал, готовий до навчання;
самостійно фінансувати роботу групи.
Захищати небо можуть працівники підприємств, які проходять навчання у сертифікованих центрах та отримують допуски. Часто до таких груп долучаються:
колишні військові,
жінки,
багатодітні батьки,
працівники, які не підлягають мобілізації.
Важливо: люди, що працюють в приватних ППО, не отримують бронювання.
Приватна ППО не діє самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням командування Повітряних Сил ЗСУ.
