СБУ затримала посадовця військової частини на Одещині, який намагався «нажитися» на харчових наборах для ЗСУ

  admin
Військова контррозвідка Служби безпеки ліквідувала ще одну злочинну схему на державних закупівлях для Сил оборони України. За результатами комплексних заходів в Одесі на хабарі затримано начальника продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ.

За матеріалами справи, посадовець вимагав гроші від очільниці приватної компанії, яка постачала продуктові набори для українських військових.

Встановлено, що в обмін на 100 тисяч гривень хабаря він обіцяв не створювати штучних перешкод під час приймання та відвантаження добових польових наборів на продсклади військової частини.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» після передачі йому неправомірної вигоди.

Під час обшуку в його авто виявлено готівку, отриману за «послуги».

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводиться у взаємодії зі слідчими ГСУ Нацполіції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

