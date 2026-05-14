Ворог наніс страшного удару по Києву (ВІДЕО)

Станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. На жаль, є інформація про одного загиблого. У Дарницькому районі вдалося врятувати 27 осіб. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами на місці руйнування конструкцій багатоповерхівки та гасіння п’яти авто у дворі житлового будинку за іншою адресою.

Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Вночі 14 травня ворог підступно атакував столицю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури у Дніпровському, Соломʼянському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, стався обвал конструкції, 10 осіб врятовано, проводиться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

