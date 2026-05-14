Вторгнення Росії в Україну

Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

  • admin
За клопотанням прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону 13 травня суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця. Його підозрюють в умисному вбивстві двох співслужбовців на Миколаївщині (п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців.

37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.

Того ж дня підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі тривають слідчі дії, призначено експертизи. 

Санкція статті передбачає від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. 

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

