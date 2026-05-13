В Україні створили петицію, яка повина захистити націю від трудових мігрантів

Вимога: Розробити та впровадити Державну стратегію захисту національного ринку праці, що передбачає пріоритетне бронювання громадян України та залучення діаспори замість іноземної міграції.

Суть вимоги:

Ми, громадяни України, вимагаємо від Кабінету Міністрів України відмовитися від політики масового залучення іноземців. Замість імпорту чужої робочої сили, держава має забезпечити умови для роботи та захисту власних громадян, включаючи тих, хто проживає за кордоном і готовий повернутися для відбудови країни.

Для реалізації цієї вимоги ми вимагаємо:

Пріоритетне бронювання та повернення українців: Запровадити програму “Трудове повернення”: надати гарантоване бронювання від мобілізації для громадян України (зокрема тих, хто виїхав до 2022 року), які готові повернутися в Україну для роботи в критичних галузях (будівництво, енергетика, виробництво). Ми маємо повертати своїх фахівців, а не заміщувати їх іноземцями. Бронювання як альтернатива міграції: Заборонити видачу дозволів на роботу іноземцям у галузях, де дефіцит кадрів може бути перекритий шляхом бронювання існуючих працівників або залучення українців з-за кордону. Держава має інвестувати в логістику повернення своїх, а не в інтеграцію чужих. Жорсткий інтеграційний фільтр для іноземців: На підставі ст. 10 Конституції України, встановити обов’язковий іспит з української мови та історії для будь-якого іноземного працівника. Ми – постколоніальна нація, і повага до нашого мовного простору є обов’язковою для кожного, хто хоче тут працювати. Військово-патріотичний паритет: Встановити, що іноземці працездатного віку, які претендують на перебування в Україні, українська мають залучатися до оборони держави через контрактну службу в ЗСУ (ст. 17 Конституції). Право на цивільну роботу в тилу має бути захищеним привілеєм громадян України.

Економічний бар’єр та відповідальність:

Впровадити високий збір за найм іноземців для роботодавців. Ці кошти мають спрямовуватися на фінансування програм повернення українців та автоматизацію виробництва. Передбачити анулювання дозволів за неповагу до національних цінностей чи порушення законів. Ми вимагаємо ставити українського робітника у пріоритет.

Міграція може бути лише винятком із суворими правилами, а не інструментом заміщення української нації.

Слава Україні!

