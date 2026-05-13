«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди

Сучасна війна давно ведеться не лише на землі, у повітрі чи в морі. Вона триває в цифровому просторі, мережах та аналітичній роботі, де швидкість обробки даних і технологічна перевага напряму впливають на результат спецоперацій. Ми шукаємо не «ідеальних кандидатів», а людей, які мають цивільний професійний досвід у цій сфері та хочуть застосовувати свої навички там, де вони справді матимуть значення для оборони країни.
Твої задачі:
• написання софту для аналітики, БпЛА технологій та внутрішніх систем
• підтримка систем управління й автоматизації процесів
• робота з великими масивами даних та геоінформаційними системами
• забезпечення кіберзахисту та цифрової безпеки підрозділу Ми пропонуємо: • службу за контрактом або мобілізацією
• якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження
• підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом Тут немає «офісної роботи заради процесу».
Кожен результат прямо впливає на ефективність всього спецпідрозділу.