Brave Germany, ППО, далекобійне озброєння: Україна й Німеччина посилюють оборонну співпрацю

Михайло Федоров провів зустріч із Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Головні теми – посилення ППО, розвиток defense tech, далекобійні спроможності та додаткове фінансування для перехоплення ініціативи у війні.

Один із ключових результатів – підписання листа про наміри щодо запуску Brave Germany. Це спільна програма розвитку оборонних технологій, яку реалізовуватимуть разом із кластером Brave1. Передбачено грантову підтримку українських і німецьких стартапів у критично важливих напрямах: безпілотні та ракетні технології, штучний інтелект, лазери, зв’язок.

Михайло Федоров окремо подякував Німеччині за підтримку української ППО: закупівлі сотень ракет до Patriot, фінансування дронів-перехоплювачів, підтримку механізму PURL та допомогу з ракетами Patriot у найскладніший період зими. Також відзначено внесок Німеччини у розвиток deep-strike та mid-strike, розгортання дроново-штурмових підрозділів й постачання далекобійних снарядів через Чеську ініціативу.

2026 рік може стати переломним у війні. Для цього нам потрібно масштабувати технології, розвивати далекобійність і посилювати ППО. Окрема увага – загрозі балістичних ракет. Україна розраховує, що Німеччина покаже приклад лідерства у розв’язанні проблем європейської безпеки.