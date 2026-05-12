СБУ викрила високопосадовця Херсонської міськради, який вимагав «відкати» за обслуговування Старлінків у дитячих садках та інших установах міста

Служба безпеки продовжує систематично викорінювати злочинні схеми у держустановах України. За результатами комплексних заходів та за сприяння Херсонської міської військової адміністрації на хабарі затримано директора одного з департаментів Херсонської міської ради.

Як встановило розслідування, чиновник вимагав гроші з підприємця, який займається технічним обслуговуванням станцій системи Старлінк.

За хабарі фігурант гарантував бізнесмену укладання договорів на виконання підрядних робіт у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках.

В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% «відкату» від загальної суми угоди.

Задокументовано, як на таких умовах чиновник уклав з підрядником 5 договорів на обслуговування терміналів Старлінк у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради.

У разі відмови сплачувати щомісячні хабарі посадовець погрожував підприємцю розірванням відповідних угод.

Для маскування «схеми» підрядник мав перераховувати гроші на банківські реквізити співмешканки фігуранта.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його «на гарячому» під час проведення нового траншу хабарів.

За результатами обшуків за місцями роботи і проживання затриманого вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.