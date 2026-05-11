У «Софії Київській» запустили офіційну аудіоекскурсію вірменською мовою

Один із найбільших музейних комплексів України — Національний заповідник «Софія Київська» — запустив офіційну аудіоекскурсію вірменською мовою.

Це важливий крок у розвитку культурного діалогу та підтримці багатомовності, який робить українську культурну спадщину ще ближчою та доступнішою для вірменської спільноти й гостей України.

Відтепер відвідувачі зможуть ознайомитися з історією та архітектурою однієї з головних святинь України рідною мовою, глибше відчути атмосферу та значення цієї унікальної пам’ятки.

Такі ініціативи є прикладом поваги до культурного розмаїття та зміцнення українсько-вірменських культурних зв’язків.