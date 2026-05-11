На Вінниччині затримано батька, який зґвалтував неповнолітню доньку

Подія сталася 5 травня близько одинадцятої вечора у приватному домоволодінні на Вінниччині.

За даними слідства, 17-річна потерпіла прибирала на кухні, коли її батько п’яним повернувся з роботи.

Застосувавши силу, він зґвалтував свою доньку. В цей час з подвір’я повернулася матір, яка стала свідком злочину. Жінка негайно викликала правоохоронців, які затримали 38-річного чоловіка.

Родина багатодітна: потерпіла має братів та сестер віком від п’яти до п’ятнадцяти років. Наразі з ними працюють фахівці, аби встановити можливі факти вчинення батьком злочинів щодо них.

За процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратур чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України), за скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. До підозрюваного застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

