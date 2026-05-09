Роберт Фіцо у москві: що відомо?

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де поклав вінок до меморіалу «Могила Невідомого солдата» поблизу Кремля. Водночас він сказав російським журналістам, що хоче «поставити Путіну кілька запитань», і заявив про близьке завершення війни в Україні.

За словами Фіцо, під час візиту до Москви він хотів би передати послання від європейських політиків. «Кілька людей були зацікавлені в цій поїздці», — сказав він.

Своє головне послання словацький прем’єр окреслив як «діалог».

«Це ключове слово — ми повинні розмовляти та зустрічатися», — сказав він.

Фіцо додав, що він виступає за будь-яку форму припинення вогню.

«Я хочу висловити свою віру в те, що ми наближаємося до кінця російсько-українського конфлікту», — зазначив він.