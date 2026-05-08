Новітня зброя України: антидроновий комплекс “Тризуб” для знищення “Шахедів” рф

В Україні створили нову високоефективну лазерну зброю для полювання на ворожі безпілотники. Вдосконалений лазерний комплекс “Тризуб” тепер працює у складі мобільної причіпної системи.

Наразі установка від Celebra Tech проходить завершальні тести перед офіційною прем’єрою. Проте вже зараз розробка демонструє вражаючі результати: комплекс легко справляється з розвідувальними апаратами на дистанції до 1500 метрів. Для популярних на фронті FPV-дронів ефективна зона ураження становить близько 800–900 метрів.

Проте це не межа. Компанія заявила про амбітні цілі для великих об’єктів.

“На сьогодні “Тризуб” практично здатен досягати цілі на відстані 5 км – це дозволить ефективно збивати БпЛА типу Shahed”, – зазначили у Celebra Tech.

Причіпна платформа робить систему надзвичайно маневровою. Її можна швидко перекинути на складні напрямки, що є ідеальним рішенням для прикриття військових позицій.

Також установка підходить для захисту стратегічних підприємств. Комплекс здатен стати частиною приватної мережі протиповітряної оборони. Окрім бойової роботи, лазер планують використовувати для дистанційного розмінування територій.

Інженери впровадили у свою розробку систему донаведення на основі штучного інтелекту. Вона самостійно захоплює ворожий об’єкт у небі, а штучний “розум” супроводжує ціль без втручання оператора.

Розробники синхронізували лазер із радіолокаційними станціями, що дає можливість отримувати точні дані про траєкторію польоту дронів. Така інтеграція мінімізує час реакції системи. Лазерний промінь б’є точно в ціль, виводячи з ладу електроніку або підпалюючи корпус БПЛА.

Вперше про створення “Тризуба” заговорили у грудні 2024 року. Тоді про новинку згадав перший командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відтоді конструктори пройшли шлях від сирого концепту до повноцінного бойового зразка.

У квітні 2025 року військові вперше показали комплекс у дії. Під час демонстрації “Тризуб” успішно вразив наземну мішень. Особливу увагу привернуло випробування проти оптоволоконного FPV-дрона. Лазер зміг миттєво засліпити камеру апарата. Це робить дрон абсолютно некерованим і ворог втрачає картинку і контроль над ситуацією.