 Хто побив військового зі 155-ї бригади?

Це зробив солдат, який служить в батальйоні, що підпорядковується 425-му Окремому штурмовому полку «Скеля» з позивним “Карабас”. Ім’я і прізвище чоловіка є в розпорядженні редакції, йдеться про Анатолія Руденка. Державне бюро розслідувань вжезатрималойого на Дніпропетровщині. За їхніми словами, «він мав найнижче військове звання».

4 травня в соцмережах з’явилось відeо, на якому один військовий бʼє іншого руками і ногами по обличчю і голові. При цьому в чоловіка, який лежить на землі, зв’язані руки. За побиттям спостерігає з десяток вишикуваних у стрій бійців. Чоловік, який наносить удари, каже: «Ти живий завдяки йому, ти знаєш, чим ти завдячуєш комбату? Життям. Та ти його ноги повинен цілувати. Відчуй, що таке війна».

Після розголосу командир бригади, в якій побили військового, заявив, що на підлеглого бійця нападав солдат. У Військовій службі правопорядку, яка виїхала на місце проводити розслідування, зʼясували, що нападником був солдат-оператор БПЛА. Натомість у 21-му Армійському корпусі, в підпорядкуванні якого ця бригада, повідомили, що нападник взагалі з іншої військової частини.