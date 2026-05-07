Сили оборони нанесли удар по караблю рф в Каспійському морі

У ніч на 7 травня Сили оборони України дронами уразили малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт» у Каспійському морі.

Ворожий корабель, здатний нести крилаті ракети «Калибр», перебував у районі пункту базування «Каспийск» в Республіці Дагестан, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Пошкодження «Каракурта» обмежує можливості ворога щодо здійснення ракетних ударів по українській території. Такі малі ракетні кораблі є одними з найсучасніших одиниць у складі російського флоту.

Відомо, що у Каспійському морі базуються два кораблі проєкту 22800 — «Туча» та «Тайфун», а третій «Амур» Росія у жовтні минулого року перекинула на Балтику.

Раніше Сили оборони України знищили кораблі «Аскольд» та «Циклон» такого ж проєкту.