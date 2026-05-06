Ворог наніс удар по Запоріжжі, є загиблі та постраждалі (ВІДЕО)￼

Станом 11:00 до 43 зросла кількість кількість постраждалих у Запоріжжі, 12 людей загиблих.

5 травня російські війська нанесли авіаударів по обласному центру. Попередньо, внаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще три особи травмовані.

Парамедики поліції надали постраждалим медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. За однією з локацій надзвичайники деблокували травмованого з-під завалів. Кількість постраждалих уточнюється.

За двома адресами сталось загоряння станцій технічного обслуговування з понад 10 автомобілями на загальній площі 900 кв.м. За іншою – піддони на території приватного підприємства. Рятувальники ліквідовують усі осередки загоряння.

Психологи ДСНС надали допомогу 3 людям.

На місцях працюють усі екстрені служби.