Вторгнення Росії в Україну

Трагедія однієї сім’ї: два брата загинули на війні з різницею в один день

Боронячи Україну, загинули рідні брати Олег та Костянтин Залізняки із села Водяне.

Вони разом служили в танковому батальйоні 100-ї окремої механізованої бригади.

Старший брат, 33-річний Олег, помер 14 квітня від важких поранень, отриманих після удару ворожого дрона під Костянтинівкою на Донеччині.

Наступного дня, 15 квітня, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув 29-річний Костянтин.

20 квітня односельчани та рідні провели захисників в останню путь.

У Олега залишилися дружина та маленька донька, у Костянтина — дружина.

