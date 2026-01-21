На кордоні з Румунією прикордонники вилучили злитки золота

Під час реалізації інформації оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону на українсько-румунському кордоні припинено спробу незаконного вивезення дорогоцінних металів.

Учора до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибули дві громадянки України, 1980 та 2009 років народження, які прямували до Румунії через піший перехід.

Під час перевірки спільна оглядова група прикордонників та митників виявила приховані під одягом чотири литі злитки вагою по 100 грамів кожен та 10 ланцюжків загальною вагою 36 грамів. Усі предмети виготовлені з металу жовтого кольору.

Після оформлення відповідних документів вироби вилучили. За попередньою оцінкою вартість виученого складає понад 2,7 мільйона гривень.