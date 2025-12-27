НАБУ та САП “вломились” у Верховну Раду України і проводять слідчі дії

САП та НАБУ заявили про викриття групи депутатів на корупції за голосування у Верховній Раді. Їхні дані не розкривають.

За результатами операції під прикриттям Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати. Про це повідомили преслужби антикорупційних органів у суботу, 27 грудня.

“За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України”, – йдеться у повідомленні САП.

Деталі справи пообіцяли оприлюднити згодом.

Згодом правоохоронці повідомили, що співробітники Управління державної охорони чинили спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України у суботу. За твердженням НАБУ, доступ детективів обмежують з боку Європейської площі в Києві.

“Перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону”, – наголосили в НАБУ.

“Нові втрати може понести 95й Квартал. Вслід за співвласником Міндічем може піти і одна з зірок Кварталу. Я би навіть сказав – одна з ВЕЛИКИХ зірок!

Зараз НАБУ проводить слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту. Питання є і до голови Комітету Ради з питань транспорта, друга Шефіра і Зеленського – Юрія Кісєля.

Він, до речі, ще заступник голови фракції Слуга Народу та керівник Дніпропетровскьоі обласної організації цієї чудової партії – справжніх нових облич, які мали посадити всіх злодіїв!

Як кажуть, в будь-якому розслідуванні головне не вийти на самих себе…” – повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.