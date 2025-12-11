Вчора ввечері в Ужгородському районі в одному з гірських сіл загорівся чоловічий монастир, наразі причини пожежі невідомі, але є великий шанс, що адепти гундяєва на Закарпатті перебрали “руської водки” і вийшло те, що ми вчора всі побачили.

Пожежу в монастирі вже в своїй антиукраїнській пропаганді почали використовувати підконтрольні московському патріархату ЗМІ, зокрема так званий “Перший козацький канал”, який з 2017 року агітує за “руський мір”, а восени цього року Президент України наклав на цей ЗМІ пропаганди рф санкції. “Перший козацький канал” не відкрито, але чіткими натяками звинуватив у загоранні приміщення монастиря ПЦУ та українського історика, ветерана війни з рф Дмитра Корчинського. Хоча прямого звинувачення немає, але слабо розумні читачі “Першого козацького каналу”, завдяки фсбшній маніпуляції повинні прийти саме до такого висновку.

Закликаємо вас всіх не вестись на провокації, адже ворог намагається будь-якими способами розхитати і так складну ситуацію в нашому багатонаціональному краї.

Все буде Україна!

Разом до Перемоги!