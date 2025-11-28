УП повідомляє про обшуки в Андрія Єрмака

НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці 28 листопада.

Журналістам УП вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Що було раніше: 25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа “Мідас” про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.

Наприкінці листопада 2025 року НАБУ та САП розслідують масштабний корупційний скандал, пов’язаний із посадовими особами АТ «НАЕК «Енергоатом» та ексрадником міністра енергетики, відомим бізнесменом Ігорем Міндічем, який вважається організатором схеми