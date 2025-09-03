Контракт «18-24. Дрони»: Сили безпілотних систем запрошують

6-й центр рекрутингу Сил безпілотних систем ЗСУ запрошує долучатися до підрозділів СБС. Зокрема й за програмою «18-24. Дрони».
Актуальні вакансії:
оператор БПЛА;
аналітик-дешифрувальник розвідданих з БПЛА;
майстер-вибухотехнік БПЛА;
авіаційних технік; авіаційний механік;
майстер з ремонту БпПА;
оператор РЕБ/РЕР;
водій категорій B, C, D;
зв’язківець; діловод;
бойовий медик; кухар.
Також на контракт «18-24. Дрони» запрошують:
операторів дронів (наземні, повітряні, надводні);
майстрів-механіків БПЛА;
розвідників-операторів БПЛА.
Із Силами безпілотних систем новобранець отримає базову підготовку, пройде фахове навчання в навчальному центрі СБС, набуде реального досвіду з найкращими командирами, постійно зростатиме та вдосконалюватиметься. Заповнити анкету та доєднатись до Сил безпілотних систем можна за посиланням https://usforces.army/?utm_source=tgrc&utm_medium=post&utm_campaign=hot
Нагадаємо, «Контракт 18-24» — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один або два роки, залежно від обраної спеціальності.