Контракт «18-24. Дрони»: Сили безпілотних систем запрошують

6-й центр рекрутингу Сил безпілотних систем ЗСУ запрошує долучатися до підрозділів СБС. Зокрема й за програмою «18-24. Дрони».

Актуальні вакансії:

оператор БПЛА;

аналітик-дешифрувальник розвідданих з БПЛА;

майстер-вибухотехнік БПЛА;

авіаційних технік; авіаційний механік;

майстер з ремонту БпПА;

оператор РЕБ/РЕР;

водій категорій B, C, D;

зв’язківець; діловод;

бойовий медик; кухар.

Також на контракт «18-24. Дрони» запрошують:

операторів дронів (наземні, повітряні, надводні);

майстрів-механіків БПЛА;

розвідників-операторів БПЛА.

Із Силами безпілотних систем новобранець отримає базову підготовку, пройде фахове навчання в навчальному центрі СБС, набуде реального досвіду з найкращими командирами, постійно зростатиме та вдосконалюватиметься. Заповнити анкету та доєднатись до Сил безпілотних систем можна за посиланням https://usforces.army/?utm_source=tgrc&utm_medium=post&utm_campaign=hot

Нагадаємо, «Контракт 18-24» — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один або два роки, залежно від обраної спеціальності.