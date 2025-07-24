Нардеп Марчук про ситуацію щодо НАБУ та САП

Народний депутат Ігор Марчук повідомив, що підтримав законопроєкт про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Щоб уникнути будь-яких спекуляцій , на своїй фейсбук сторінці він зауважив:

повідомляю – я підтримав законопроєкт №12414. І ось чому:

Жодної “зради” не ту відповідають Конституції України та зберігають баланс у системі правоосталося, як про це гучно заявляють окремі особи. Усі положення законопроєкхоронних/антикорупційних органів.

НАБУ і САП залишаються чинними та дієздатними інституціями. Закон не скасовує їхніх повноважень, а лише встановлює чіткі процедури взаємодії з Офісом Генерального прокурора. Якщо керівництво та персонал антикорупційних органів є принциповими та доброчесними — жоден Генпрокурор не зможе вплинути на незалежність їхніх дій.

Антикорупційна інфраструктура в Україні функціонує з 2015 року, однак її ефективність у справі боротьби з топ-корупцією залишається вкрай низькою. Переважають справи другорядного характеру, публічні заяви не підкріплені реальними вироками. Фактичний результат — майже нульовий.

Проблема цих органів полягає в тому, що вони багато в чому стали формальністю, створеною під зовнішнім тиском. Реальний вплив на зменшення корупції відсутній. Ба більше, випадки корупції в самих антикорупційних органах — на жаль, непоодинокі.

Найефективніший запобіжник корупції — це активне громадянське суспільство та незалежна, професійна й доброчесна судова гілка влади. Якщо громадяни відмовлятимуться від дачі хабарів, а судді забезпечуватимуть верховенство права на основі високої правової культури, фаховості та етичних стандартів — саме тоді ми реально зможемо подолати корупцію.

Презумпція невинуватості — фундаментальний принцип правової держави. На жаль, у діяльності антикорупційних органів неодноразово фіксувалися випадки публічного звинувачення осіб до вироку суду, що призводило до репутаційної шкоди, суспільного осуду, стигматизації, і, як наслідок, — до грубого порушення базових прав людини. Такі практики є неприпустимими.

Без системної реформи правосуддя, переосмислення взаємин між державою і громадянами, без довіри, взаємної поваги та прагнення до суспільного консенсусу — ми не зможемо ефективно протидіяти корупції. І це вже продемонстрували понад десять років імітації боротьби, а не реальних результатів.

Саме тому я підтримав законопроєкт №12414. Бо настав час всім нам переходити від імітації реформ до побудови дієвої, відповідальної та правової держави!