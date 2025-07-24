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Політика

Нардеп Марчук про ситуацію щодо НАБУ та САП

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Народний депутат Ігор Марчук повідомив, що підтримав законопроєкт про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Щоб уникнути будь-яких спекуляцій , на своїй фейсбук сторінці він зауважив:

повідомляю – я підтримав законопроєкт №12414. І ось чому:

Жодної “зради” не ту відповідають Конституції України та зберігають баланс у системі правоосталося, як про це гучно заявляють окремі особи. Усі положення законопроєкхоронних/антикорупційних органів.

НАБУ і САП залишаються чинними та дієздатними інституціями. Закон не скасовує їхніх повноважень, а лише встановлює чіткі процедури взаємодії з Офісом Генерального прокурора. Якщо керівництво та персонал антикорупційних органів є принциповими та доброчесними — жоден Генпрокурор не зможе вплинути на незалежність їхніх дій.

Антикорупційна інфраструктура в Україні функціонує з 2015 року, однак її ефективність у справі боротьби з топ-корупцією залишається вкрай низькою. Переважають справи другорядного характеру, публічні заяви не підкріплені реальними вироками. Фактичний результат — майже нульовий.

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Проблема цих органів полягає в тому, що вони багато в чому стали формальністю, створеною під зовнішнім тиском. Реальний вплив на зменшення корупції відсутній. Ба більше, випадки корупції в самих антикорупційних органах — на жаль, непоодинокі.

Найефективніший запобіжник корупції — це активне громадянське суспільство та незалежна, професійна й доброчесна судова гілка влади. Якщо громадяни відмовлятимуться від дачі хабарів, а судді забезпечуватимуть верховенство права на основі високої правової культури, фаховості та етичних стандартів — саме тоді ми реально зможемо подолати корупцію.

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Презумпція невинуватості — фундаментальний принцип правової держави. На жаль, у діяльності антикорупційних органів неодноразово фіксувалися випадки публічного звинувачення осіб до вироку суду, що призводило до репутаційної шкоди, суспільного осуду, стигматизації, і, як наслідок, — до грубого порушення базових прав людини. Такі практики є неприпустимими.

Без системної реформи правосуддя, переосмислення взаємин між державою і громадянами, без довіри, взаємної поваги та прагнення до суспільного консенсусу — ми не зможемо ефективно протидіяти корупції. І це вже продемонстрували понад десять років імітації боротьби, а не реальних результатів.

Саме тому я підтримав законопроєкт №12414. Бо настав час всім нам переходити від імітації реформ до побудови дієвої, відповідальної та правової держави!

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