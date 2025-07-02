13 бригада НГУ “Хартія” закликає українців вступати в ряди захисників

13 бригада Національної гвардії України “Хартія” готова перетворити будь-якого цивільного на професійного винищувача ворога. Командири «Хартії» будують сучасну бригаду, яка стане взірцем нової Української армії. Тому закликають всіх охочих бути корисним у цій війні, знищувати ворога, звільняти українські землі й замислюєтесь, як зробити це максимально ефективно — долучатись до «Хартії».

«Хартія» виникла на початку повномасштабної війни як добровольчий підрозділ, щоб захистити наш дім від ворога. Під керівництвом військових з високим бойовим досвідом підрозділ об’єднав сильних духом цивільних. Бійці «Хартії» обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон з російською федерацією під час контрнаступу ЗСУ.

Кожен боєць для підрозділу — цінність, тому особлива увага приділяється підготовці. Тренування відбувається за стандартами НАТО — використовується сучасна методика підготовки легкої піхоти армії США. До команди інструкторів входять військові фахівці з України, Європи та США.

Проводиться тактична, вогнева, медична, інженерно-саперна підготовка. У бійців розвивають бойове мислення і навички ухвалювати рішення, підтримують лідерство, вчать планувати та керувати.

Певні стандартні оперативні процедури, затверджені в США, адаптовані під всі можливі варіанти на наших полях бойових дій. Тому всі новобранці, які приходять, вивчають ті практики, які вже були реалізовані безпосередньо під час бойових дій і показали свою ефективність.

«Хартія» — це загартовування сили волі в характері кожного бійця.

“Гранатометник, оператор БпЛА, снайпер і навіть пекар – є велика кількість спеціальностей, з якими ти можеш бути корисним у цій війні. Ми підберемо той фах, який максимально відповідає твоїм здібностям та досвіду.

Ми навчимо тебе всьому, що необхідно для того, щоб знищувати ворога та звільняти українські землі максимально ефективно

Тебе чекають:

сучасне озброєння та спорядження

підготовка за стандартами НАТО

досвідчені командири

вірні побратими

Телефонуй за номером 0800 350 901

Або відправляй заявку на сайті https://khartiia.org

Нам потрібні люди, які хочуть вигнати окупантів з нашої землі та здатні і хочуть навчатися. Решту зробимо ми. Ми вміємо готувати якісних воїнів, які будуть робити все для того, аби захистити нашу державу. Ми зробимо з тебе бійця, який буде ставити перед собою цілі на кожен день, виконувати їх і пишатися собою!”