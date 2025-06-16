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Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: “Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це – цвях у труні Угорщини” (ВІДЕО)

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  • Коментарі Вимкнено до Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: “Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це – цвях у труні Угорщини” (ВІДЕО)

«Україна – це зброя, наркотики, торгівля органами та людьми, радикальні військові угруповання та генетично модифіковані продукти: все це хлине в Угорщину, якщо Україна швидко стане членом ЄС» – заявила депутатка від партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес” Олександра Сенткіралі

Депутатка від партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес” Олександра Сенткіралі записала відеоролик, у якому залякує угорців наслідками вступу України до Євросоюзу.

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Цю “жахливу” промову Сенткіралі записала на фоні автомобіля, у багажннику якого лежить зв’язаний чоловік.

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