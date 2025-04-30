30 квітня – День прикордонників України! Вступай у лави ДПСУ!

30 квітня Україна вшановує своїх воїнів у зелених беретах — прикордонників, які сьогодні не просто охороняють кордони, а героїчно боронять нашу державу в складі Сил оборони України.

Цей день — це вияв глибокої поваги до кожного, хто нині в строю, хто на передовій, хто охороняє Україну вдень і вночі.

З перших днів війни у 2014 році та з початку повномасштабного вторгнення 2022 року військовослужбовці Державної прикордонної служби України боронять країну на всій лінії бойового зіткнення, забезпечують стабільність та безпеку на західних і південних ділянках кордону, підтримують громадський порядок у контрольованих прикордонних районах, активно протидіють загрозам як з боку ворога, так і в тилу країни.

Сьогодні, Чопський прикордонний та Мукачівський загони активно запрошують у свої лави добровольців, які готові стати на захист України!