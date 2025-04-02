Мобілізація в Україні на сьогодні: кого можуть призвати вже у квітні

Війна продовжується, російські війська і нині наступають по всіх фронтах, тому сьогодні ми, як ніколи маємо гуртуватися та допомагати Силам оборони України.

Із початку квітня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Загалом, військове керівництво країни зазначає, що насамперед для доукомлектації армії потрібні люди з бойовим досвідом – штурмовики, артилеристи тощо. Другорядно – фахівці з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв’язківці. Адже мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань. Один із можливих напрямків служби у таких випадках – це робота в штабі. Це означає, що в армії є потреба в професіоналах різних спеціальностей.

Так, мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов’язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні (повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 5 червня 2025 року та отримати статус “придатні” чи “непридатні”) за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 5 червня 2025 року та отримати статус “придатні” чи “непридатні”) через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.

Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Наприкінці вересня до Верховної Ради внесли законопроект №10084, метою якого є внесення змін до закону про військовий обов’язок і військову службу, аби зняти вікове обмеження на добровільне проходження військової служби. Йдеться про військовослужбовців, які будуть визнані ВЛК придатними до служби, володіють значним рівнем професійної підготовки та практичним досвідом. Як зазначалось раніше, в Україні максимальний граничний вік мобілізації – 60 років.

Автори проєкту Юрченко Олександр та Бурміч Анатолій зазначають, що цим документом вони усувають “вікову дискримінацію”. Адже обов’язок захищати Батьківщину є закріпленим у Конституції і відмова українцям у проходженні служби у віці понад 60 років є порушенням їхніх конституційних прав. До того ж нардепи наголошують, що таким чином можна поповнити лави армії, вмотивованими та досвідченими військовими. Проєкт був зареєстрований на сайті Верховної Ради у вересні 2023, однак і досі перебуває на етапі опрацювання в комітеті.

Ще одним гучним нововведенням стала реєстрація на сайті Верховної Ради законопроєкту №11079-1 про мобілізацію засуджених, він також був підписаний 17 квітня 2024 року. Цим документом вносять певні зміни до законодавства, які передбачають надання засудженим можливості умовного дострокового звільнення від відбування покарання за умови, що вони погодяться на контрактну службу за Збройних Силах України. До цього часу чинне законодавство не дозволяє мобілізувати людей, які відбувають покарання та тих, хто мають судимість, навіть у випадках, коли вони виявляють бажання служити.