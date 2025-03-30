Уряд Орбана проводить “опитування” серед угорців щодо вступу України в ЄС, використовуючи маніпуляції і відверту брехню

Уряд Угорщини разом із бюлетенями для “опитування” угорців про членство України в ЄС поширив свої “контраргументи”, що ґрунтуються на маніпуляції та відвертій брехні.

Про це повідомляє Українська правда.

Речник угорського уряду Золтан Ковач у суботу анонсував, що угорцям почали розсилати бюлетені для “опитування” разом із інформаційним листком, де викладені сім “ризиків” вступу України в ЄС з позиції Будапешта.

Перший ризик полягає в тому, що в разі членства України Угорщина нібито втратить фінансування ЄС, “а всі гроші підуть в Україну” (чому “всі”, не пояснюється).

“Крім того, Брюссель закликає до величезних спільних запозичень, що зазначає, що ми всі разом станемо боржниками через вступ України”, – ідеться у відео угорського уряду (де так само не пояснюють, про які запозичення йдеться і як вони повʼязані з Україною).

Інші “ризики”, на думку Угорщини, повʼязані з тим, що Україна – величезний виробник сільськогосподарської продукції, тож після вступу “всі фонди ЄС підуть українським фермерам”, а європейський ринок буде “відкритий для низькоякісних, генетично модифікованих українських товарів”.

При цьому уряд Угорщини ігнорує той факт, що вступ у Євросоюз вимагає від України ухвалення всіх європейських норм, зокрема й у сфері сільського господарства, тому ця заява є відвертою неправдою.

Також речник угорського уряду бездоказово стверджує, що Україна ще “до війни” була “центром наркотрафіку і організованої злочинності у Східній Європі”, тому “вступ у ЄС відкриє для української мафії вʼїзд до Європи, а отже, й Угорщини”.

Інші аргументи Будапешта полягають у тому, що після вступу України в ЄС українці як дешева робоча сила “загрожуватимуть робочим місцям і пенсіям” у Євросоюзі.

Також українці загрожуватимуть громадському здоровʼю, бо “в Україні відсутня обов’язкова вакцинація” (насправді обовʼязкова вакцинація в Україні є), а ще “поспішний вступ України до ЄС” поставить під загрозу виплату так званої 13-ої пенсії урядом Орбана.

“Опитування” на початку березня анонсував премʼєр Угорщини Віктор Орбан, уже тоді визнавши, що воно відбуватиметься у форматі “національних консультацій”.

Такі опитування насправді не мають юридичної сили, а в них фактично бере участь незначна (до 30%) частка угорських виборців. Водночас уряд Орбана часто посилається на результати таких опитувань як на доказ, що його політика має підтримку громадян.

Щодо України угорський уряд уже теж проводив “консультації”. Питання стосувались війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

З Україною були пов’язані чотири питання, й усі вони були сформульовані маніпулятивно. Тоді в угорському уряді заявили, що 98% угорців підтримують його політику.

А перед цим угорський уряд проводив консультації щодо антиросійських санкцій – тоді нібито проти них висловилися 97% угорців.

Результати “консультації” свідчать, що в кожному з 11 питань абсолютна більшість – від 97,5% та більше – підтримали позицію угорського уряду.

У партії влади “Фідес” окремо наголосили, що 98% угорських виборців замість постачання зброї підтримують “припинення вогню й мир у нашого сусіда”, а також проти “мігрантських гетто” й за “посилення положень про захист дітей”.

Як повідомляють закарпатські ЗМІ, що “ми не розуміємо відверто, чому ми маємо по такому важливому напрямку провисати. В нас не до Посла України в Угорщині Федора Шандора претензія, а до його роботи. Обʼєктивно. Заради країни. При всій повазі. Просто якісь зустрічі з міськими головами і відкриття книжних полиць… це ж посол України. Це сильна фігура, так хай зараз у логові ворога, але погортайте його стрічку, подивіться досягнення. Їх нема. Професору з окопа допоможіть із роботою. Явно людина не справляється. Час, коли треба було хайпувати – минув. А тепер треба показувати результат”.