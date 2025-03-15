Відомий ведучий Дмитро Комаров пропагує на Закарпатті заборонений джипінг (ВІДЕО)

У третьому випуску проєкту “Світ навиворіт. Україна” Дмитро Комаров вирушив в українські Карпати. Чи знаєте ви, хто в Україні живе найвище за всіх цілий рік? Наразі найвищий населений пункт, а точніше будинок, який розташований найближче до небес, офіційно не зареєстрований. Дмитро Комаров разом із командою «Світ навиворіт» вирушив на пошуки найвищого житла України і спробував дізнається, звідки черпають сили справжні українські горяни.

“Карпати завжди були для мене місцем сили. Ще зі шкільних років, щойно з’являлися вільні пару днів, я вирушав у гори. Саме в Карпатах ще 17-річним хлопцем я проводив свої перші зйомки, робив перші репортажі і вчився журналістиці.

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Тож коли ми вирішили дослідити джерела сили українців, я, звісно, запланував експедицію і в Карпати. В місця, де знаходиться наш легендарний Чорногірський хребет, який, якщо уважно подивитися на мапу світу, є продовженням, а можливо навіть початком легендарних Альп і ніби об’єднує Україну та Європу.

У ті місця, де жив найсильніший в історії мольфар Нечай, який міг розганяти хмари та творив справжні дива. Експедиція в місця, де і сьогодні реально можна відчути себе першовідкривачем. У світі, де здавалося б вже все відкрито і виміряно, Карпати продовжують давати шанси зробити нове справжнє відкриття.

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Мені було дуже дивно дізнатись, що у наш час досі невідомо, яке в Україні найвище село та житло. Яка людина живе вище всіх? Якщо відкрити інтернет, то можна прочитати, наприклад, про Дземброню, Випчину чи Верховину. Але точних досліджень не проводилося, і точних даних досі немає.

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Команда «Світу навиворіт» вирішила це виправити і вирушила у велику експедицію, щоб спочатку знайти найвищі місця, а потім зареєструвати новий рекорд, щоб нарешті зробити ці дані офіційними.

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Звісно, ми перечитали всі відкриті джерела, переглянули офіційні дані, поговорили з десятками чи навіть сотнями місцевих жителів і кожному задавали одне і те саме питання:

“А де, на вашу думку, найвище житло, де люди живуть цілий рік?”

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Цілий рік наша команда досліджувала це питання. Взимку і влітку. Я особисто перевіряв кожну точку, яка претендувала на рекорд, і вимірював висоту. Ми просто сідали з операторами в джип та їхали.

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Коли джип їхати вже не міг – на допомогу приходив всюдихід.

Коли зупинився всюдихід – у зимову пору нас рятували снігоходи.

Якщо вже жодна техніка не проходила – рятували коні.

І, звісно, ми дуже багато досліджували пішки.

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Що з цього вийшло, ви побачите сьогодні у «Світ навиворіт. Україна». Це буде серія випусків. Справжня, класична, екстремальна дослідницька експедиція у фірмовому стилі «Світу навиворіт».

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Жодного сценарію. Дорога. Пригоди. Дороги та бездоріжжя.

Дуже багато спілкування та нових знайомств.

Кожного дня – відкриття.

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В Непалі кажуть, що на вершинах гір живуть боги. А хто живе на вершинах українських гір? Дізнайтеся першими!

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Поїхали!” – написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Дмитро Комаров.

Але його публікація у місцевого екоактивіста Іштвана Цапа з Ужгорода викликала обурення: “Дмитро Комаров приїхав рекламувати джипінг в Карпатах – це дно. Джипінг в Карпатах – це зло і злочин”.

Нагадаємо вам, що джипінг у Карпатах Верховна Рада заборонила на початку року, 8 січня 2025 року. Однак, чіткої відповідальності і механізму притягнення за це не передбачили.

Встановили штраф від 200 до 400 гривень для фізосіб і 500 для юридичних осіб. Тобто, заплатив і катайся далі…