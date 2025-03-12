Як мобілізованим рядовим та сержантам отримати офіцерське звання

Відповідні можливості діють під час воєнного стану та приписані в наказі Міністра оборони № 170.

Зокрема, рядові, сержанти та старшини, які проходять службу за призовом під час мобілізації, можуть отримати звання молодшого лейтенанта і призначатися на посади зі штатною категорією до полковника.

Вимоги:

Повна вища освіта («магістр» чи «спеціаліст»)

(«магістр» чи «спеціаліст») Досвід роботи на керівних посадах не менше двох років (на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності)

Звісно, що мова йде про посади, які відповідають профілю службової діяльності, набутому досвіду та фаху.

Такі військовослужбовці продовжують проходити військову службу за призовом під час мобілізації, йдеться в документі. Тож немає вимоги підписувати контракт.

Також немає вимоги, аби вони пройшли відповідне навчання перед призначенням на посаду. Однак повчитися згодом все одно буде потрібно. Згідно з інструкцією надалі такі військовослужбовці направлятимуться на курси професійної військової освіти (L-курси) для здобуття відповідних рівнів військової освіти.

Зазначимо, що первинне офіцерське звання можуть отримувати рядові, сержанти та старшини, які мають вищу освіту не нижче ніж бакалавр. Але їм потрібно пройти курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів.