Соратник Фіцо: “Якби росіяни були в Києві, то ми мали б надійного сусіда”

Віцепрезидент словацької партії влади Smer-SD, євродепутат Ерік Каліняк заявив, що не бачить проблеми у тому, щоб “росіяни були в Києві”, оскільки це означало б “надійного сусіда”.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Aktuality.

Він відповідав на запитання журналіста про те, що б означало для Словаччини, якби росіяни були в Києві.

Каліняк заявив, що не хоче бачити росіян на словацьких кордонах, але при цьому додав, що вважає росіян більш надійними партнерами, ніж українців.

“Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини і скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти, то з цієї точки зору росіяни для нас є більш надійним партнером”, – сказав Каліняк.

Опозиційна партія “Прогресивна Словаччина” у зв’язку зі словами Каліняка говорить про зраду. “Ми говоримо про це давно і чітко. Ніякої політики по чотирьох кардинальних пунктах, але російське правління – ось бачення цього уряду для Словаччини. Як і тоді, коли Тібор Гашпар допустив вихід з ЄС, це момент, коли партія Smer розкриває свої справжні наміри щодо Словаччини”, – йдеться в заяві партії.

“Фіцо віддаляє нас від Європи, спалює мости з нашими союзниками, віддає нас в руки Путіна і Трампа. Це зрада. Він не має на це жодної легітимності, цей уряд повинен піти у відставку якнайшвидше, і єдиним рішенням є дострокові вибори”, – заявили у партії.

Після повернення словацької парламентської делегації з Москви віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар допустив можливість виходу Словаччини з Європейського Союзу, хоча і назвав цей крок крайнім заходом. Про це повідомляв Denik N.

“На даний момент Smer не має пріоритетом і метою вихід з ЄС або НАТО, але обидва ці об’єднання еволюціонують з часом, можливо, змінюючи деякі основні питання або принципи функціонування, які існували в той час, коли ми приєдналися до них, і тому повинні залишатися відкритими двері для ситуації, коли ми, можливо, розглянемо крайнє рішення, таке як вихід з ЄС”, – сказав Гашпар.

У відповідь на ці слова у січні в ряді словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом “Словаччина – це Європа”. У зв’язку з цими подіями прем’єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні, і що уряд не готує вихід Словаччини з ЄС.