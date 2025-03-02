В США проходять масові мітинги на підтримку України (ВІДЕО)

У США проходять акції в підтримку України. Наприклад кілька сотень американців вийшли на протест у Вестфілді проти віцепрезидента США Джей Ді Венса, який мав приїхати туди у відпустку.

Люди, зокрема, зібралися висловити солідарність з Україною після вчорашньої суперечки в Білому Домі.

Також на Мангеттені протестувальники штурмують салон Tesla Маска з гаслами «Зеленський – герой».

Нью-Йорк зараз: Акція підтримки Зеленського та засудження дій Трампа

Прямо зараз на знаменитій площі США — Таймс-сквер у Нью-Йорку — акція підтримки Зеленского та засудження Трампа. Люди співають гімн України, — Freedom News.