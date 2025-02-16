Зростання цін на продукти: що очікувати українцям навесні 2025 року?

Українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. На вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та опаленням, а також інфляція.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі виданню “Фокус” пояснив, що подорожчають навіть продукти з дешевого сегмента, а головним чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні.

“Минулого року за інфляції 12,2% споживчий кошик у нас під 14% “витягнув”. Тому, думаю, таке співвідношення буде і цього року. Однозначно продовольство потягне за собою більше зростання. Особливо дешевий сегмент – ціни на овочі, хліб, крупи зростатимуть швидше, ніж на м’ясо і молокопродукти, як сири. Чим люди бідніші, тим вони більше їдять хліба і картоплі”, – зазначив експерт.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів



Цього року українцям доведеться більше витрачати на овочі, молочну продукцію та алкоголь. Найбільше приріст цін у 2025 році демонструють картопля, морква та буряк, а також подорожчали молоко, сметана та масло.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до нового врожайного сезону овочі в Україні подорожчають приблизно ще на 15%.