Стартувала Мюнхенська конференція: головні заяви та що очікувати українцям (ВІДЕО)

Сьогодні, 14 лютого 2025 року, в Німеччині розпочалась 61-ша Мюнхенська безпекова конференція, куди приїхали 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолив Українську делегацію на цьому заході та вперше зустрінеться з найвищими посадовцями нової адміністрації Дональда Трампа.

Дискусії та зустрічі світових лідерів відбуватимуться впродовж 14 – 16 лютого.



Що ж очікувати Україні і чи дійсно настане такий довгоочікуваний мир? І які це наслідки матиме для України, ЄС та світу?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на полях Мюнхенської безпекової конференції.

“Вдячний за двопартійну підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення, за внесок у захист тисяч життів.

Обговорили продовження військової підтримки України та необхідні для досягнення справедливого миру зусилля. РФ не хоче закінчення війни й продовжує збільшувати напругу у світі. Саме тому для України надзвичайно важлива військова підтримка з боку США. Тільки так можна досягти справедливого й тривалого миру.

Окремо поспілкувалися про партнерство між Україною та США, зокрема в реалізації спільних проєктів, економічній співпраці та спільному розвитку критичних мінералів і рідкісноземельних ресурсів” – повідомив Володимир Зеленський.

Також відбулись зустрічі Української делегації з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Мюнхені.

“Координація спільних зусиль, 16-й пакет санкцій проти Росії, прогрес переговорів про вступ України до ЄС – теми нашої зустрічі з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Мюнхені.

Майбутнє європейської безпеки вирішується зараз в Україні. Зараз той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру. А також важливо посилювати санкційний тиск на РФ. Наша держава розраховує, що 16-й пакет санкцій ЄС суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни.

Дякую за всю підтримку нашої держави й наших людей” – написав Президент України.

“Під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою обговорили оборонну підтримку, зокрема посилення ППО, а також продовження інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї.

Окрему увагу приділили координації зусиль для напрацювання єдиної позиції України, Європи та США і крокам, які посилять нашу державу. Закінчити війну справедливим і тривалим миром – спільна мета всіх союзників.

Дякую Литві за те, що впродовж усього періоду повномасштабного російського вторгнення ваш народ стоїть пліч-о-пліч з Україною та надає допомогу в усіх сферах” – також повідомив Президент України.