У Празі українці та друзі України об’єдналася в живий ланцюг єдності через Карлів міст (ВІДЕО, ФОТО)

В історичному центрі Праги українці та друзі України об’єдналася в живий «Ланцюг єдності» через Карлів міст з нагоди Дня Соборності України.

Про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Чехії.

«В умовах протистояння України російській агресії соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині, як ніколи, українцям потрібно об’єднатися заради майбутнього», – наголосили у диппредставництві.

Посол Василь Зварич звернувся до присутніх і зазначив, що сьогодні, як і понад 100 років тому, українську державу роздирає ворог – російська федерація.

«Знову хочуть знищити нашу єдність. Саме тому ми повинні триматися разом, як ніколи раніше. Це величезний сигнал Путіну. Незалежно від того, де ми зараз живемо. В Україні, чи за кордоном, ми все одно залишаємося одним, єдиним, сильним народом. Путін мріє нас знищити, він розпочав цю масштабну агресію проти України з єдиною метою, щоб довести всім, що українського народу не існує. Але подивіться, як обʼєднується український народ в кожній країні. Ми єдині. І в цій єдності наша сила. І в цій єдності буде наша перемога», – сказав він.

Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.

Акція ланцюг єдності має давню традицію. 21 січня 1990 року українська патріотична громадськість із нагоди 71-ї річниці проголошення злуки УНР та ЗУНР утворила живий ланцюг єднання від Івано-Франківська до Києва. Скільки учасників вийшло на нашу акцію достеменно невідомо: різні джерела називають від 500 тисяч до трьох мільйонів людей, які взялися за руки та створили безперервний ланцюг від Києва через Львів до Івано-Франківська. Акція стала провісником майбутнього падіння СРСР і постання незалежності України.

Посольство подякувало всім, хто долучився до акції. Особлива вдячність висловлена за участь послу Аргентини в Чехії пану Claudio Javier Rozencwaig та чеським друзям.