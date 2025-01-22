Угорські праворадикали вимагають віддати Закарпаття Угорщині (ВІДЕО)

«Якщо Україна не може забезпечити права угорської меншини на Закарпатті, то нехай віддасть ці землі Угорщині», – угорські праворадикали.

«Україна має негайно припинити порушення прав, забезпечити права та автономію угорців. Процес вступу до ЄС не може тривати, доки це не буде зроблено. Якщо неможливо – нехай передасть цю територію нашій країні», – таку заяву зробив у своєму виступі на вчорашньому мітингу праворадикал Томаш Гауді-Надь.

Також він звернувся до Трампа з проханням звернути увагу на Закарпаття, де нібито порушуються права угорців. Його прихильники висловили сподівання на повернення Закарпаття у найближчі чотири роки.