Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан закликав Брюссель відмовитися від санкцій і налагодити відносини з росією, а також похвалив роль Угорщини під час минулого періоду головування в ЄС.

Про це він сказав у інтерв’ю Telex.

Орбан заявив, що під час шестимісячного головування Угорщини в ЄС найбільшою метою було зробити мир “темою”. Він наголосив, що у цьому питанні “було досягнуто значного прогресу”, адже сьогодні “всі говорять про мир”.

“Настав час викинути санкції у вікно і встановити з росією відносини, вільні від санкцій”, – сказав він.

За словами угорського прем’єра, на це потрібен час, але в Брюсселі настане “протверезіння”, а поки що вони перебувають у “стадії запою”.

Орбан заявив, що для досягнення цілей економічної політики Угорщини необхідний мир, і тоді “доведеться зайнятися Україною, на яку ми зараз дивимося тільки крізь “окуляри війни”.

Угорець заявив, що Україна становить серйозну економічну загрозу для Європи, і тому він запровадить серйозні захисні заходи, щоб, наприклад, не завдати шкоди угорській і польській сільськогосподарським економікам.

“Ми говоримо про країну, яка не може стояти на ногах, а без західних грошей вона сьогодні не країна”, – додав Орбан.

Цього тижня стало відомо, що Євросоюз планує нові санкції проти рф, уникнувши вето Угорщини і Словаччини.

Європейська комісія вперше має намір запропонувати рішення щодо ухвалення санкцій проти росії, яке дозволить уникнути накладення вето з боку Угорщини і Словаччини.

Про це стало відомо кореспонденту польської радіостанції RMF FM.

Зокрема, йдеться про те, що санкції будуть накладені на добрива та інші агропродовольчі товари з Росії та Білорусі.

Очікують, що рішення буде прийнято не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, оскільки воно стосуватиметься торгівлі. Таким чином, Угорщина чи Словаччина не матимуть права вето.

Мита мають бути настільки високими, що на практиці імпорт цих продуктів має зупинитися.