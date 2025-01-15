СБУ та Нацполіція проводять інформкампанію «Спали» ФСБшника» для протидії вербуванню молоді спецслужбами рф (ВІДЕО)

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію «Спали» ФСБшника». Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.

Адже такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. І за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.

Однією зі складових інформаційної кампанії є соціальний відеоролик «Спали» ФСБшника», підготований СБУ спільно з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким. Відео інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно «полюють» саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні «підробітки».

Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів. І замість «легких грошей» фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув’язнення.

На відео показана історія двох неповнолітніх – хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів із російського ФСБ вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою.

Використовуючи ключовий меседж – «Не пали своїх! «Спали» ворога!», СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot.

Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.

Станом на сьогодні до чат-боту «Спали» ФСБшника», який запрацював у середині грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб представників спецслужб рф залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких – дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність.