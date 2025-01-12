Роберт Фіцо: “Зеленський ходить Європою, жебракує і шантажує інших, просить грошей” (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського “жебраком і шантажистом”.

Як пише “Європейська правда”, про це Фіцо заявив під час виступу на парламентському комітеті у п’ятницю, відео якого він виклав на своїй Facebook-сторінці.

Засідання парламентського комітету було скликане опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень щодо його зустрічі з лідером росії владіміром путіним у москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв’язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Фіцо розповів, що в питанні транзиту газу з України на територію Словаччини було підготовлено два варіанти рішень, які нібито були узгоджені прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Одним з них мала стати домовленість між росією та Азербайджаном, щоб азербайджанський газ надходив до Словаччини. Але, за словами Фіцо, Володимир Зеленський зірвав цю домовленість.

Другим варіантом була пропозиція материнській компанії SPP створити дочірню компанію на російсько-українському кордоні, щоб словацький газ транспортувався до Словаччини через Україну.

Фіцо назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він “ситий ним по горло”.

“Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися”, – сказав прем’єр-міністр Словаччини.

Натомість він заявив, що росія завжди була надійним партнером, коли мова йшла про постачання енергоносіїв.

“росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України. Я пам’ятаю ситуацію в 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем’єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці”, – поскаржився Фіцо.

Диктатор рф володимир путін пообіцяв словацькому прем’єру Роберту Фіцо, що російський “Газпром” знайде нові маршрути для постачання газу Словаччині після рішення України припинити транзит своєю територією.

Про це пише агентство Reuters.

“Я говорив з путіним про контракт між нами й “Газпромом”, в якому сказано, що вони (росія) повинні якимось чином постачати нам газ”, – цитує видання Фіцо.

Глава уряду Словаччини запевнив, що Путін гарантував виконання росією своїх зобов’язань, попри те що пропускна здатність газопроводу “Турецький потік” і з’єднувального маршруту, який транспортує російський газ через Туреччину до Європи, обмежена.