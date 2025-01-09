Угорщина та Словаччина погрожують Україні через припинення транзиту газу з росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Євросоюзу через припинення транзиту газу з росії.

Про це глава угорської дипломатії написав вчора, 8 січня 2025 року, на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що є “реальність”, є “права” і є “обов’язки”. На думку Сіярто, “реальність” полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно й одноголосно ухвалюють рішення про прийняття нових членів до блоку і кожній державі необхідно проголосувати “за”.

“Суверенне право кожної країни вирішувати, звідки і яким маршрутом вона бере енергетичні носії, необхідні для своєї роботи. Ніхто не має права голосу з цього приводу. Ніхто не має права примушувати інші країни робити дорожчі закупівлі енергії” — йдеться у дописі міністра.

Сіярто підкреслив, що країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати членом ЄС, зобов’язана “робити внесок” в енергетичну безпеку блоку шляхом надання транспортних маршрутів.

“Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією до Євросоюзу” — додав очільник МЗС Угорщини.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо, що нині, 9 січня 2025 року, перебуває з візитом у Брюсселі, знову вимагає від України відновити транзит російського газу її територією й пропонує варіанти, як це технічно зробити, формально зберігаючи запроваджену Києвом зупинку.

«Дочірня компанія (новостворена словацька) купувала би газ на українсько-російському кордоні, а потім транзитна Україна вже мала б словацький газ, а не російський чи будь-який інший. Були підготовлені моделі співпраці», – розповів Фіцо в Брюсселі.

Прем’єр Словаччини звинуватив Володимира Зеленського в «політичних забаганках», які, за словами Фіцо, й стали причиною зупинки транзиту. Глава словацького уряду повторив, що Братислава втрачатиме 500 мільйонів євро на зборах за транзит неросійського газу і заявив про «катастрофічні наслідки для всього ЄС».

«Євросоюзу газ буде доступний за 50 євро за мегават-годину. США платитимуть за нього 7-8 євро. За кілька років побачите економічну катастрофу в цьому просторі. Тому я говорю про зміни, які впливають на економічні показники та конкурентоспроможність ЄС», – заявив Фіцо.

Свою зустріч із єврокомісаром з енергетики Деном Йоргенсеном Фіцо назвав «надзвичайно конструктивною». Сторони домовилися про створення робочої групи для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну. Фіцо сказав, що туди увійдуть представники Єврокомісії, Словаччини й України.

Фіцо знову закликав Україну відновити транзит газу з рф до Словаччини і пригрозив «жорсткими взаємними заходами», якщо цього не станеться. При цьому прем’єр Словаччини кілька разів повторив, що його уряд «не зацікавлений в ескалації напруженості».

У цьому контексті Фіцо пригрозив можливою зупинкою всієї гуманітарної допомоги, яку Україна отримує від Словаччини, зокрема, нещодавно затвердженої. Прем’єр конкретизував, що йдеться про дренажні споруди, вантажні екскаватори тощо.

«Це має більше символічний вимір, ніж реальний, але це прояв взаємності стосовно України чи її президента, який навмисно шкодить нам», –заявив Фіцо.

Посадовець повторив, що можливе також обмеження експорту електроенергії Україні й додав, що його країна, «напевно, єдина здатна доставити Україні електроенергію впродовж 30-ти хвилин».

Обмежити, за словами Фіцо, можуть і допомогу українським біженцям, яких на території Словаччини – близько 130-ти тисяч. Йдеться про «значне скорочення або навіть повне скасування різних пільг» для них, сказав прем’єр.

До переліку погроз додалася ще одна – політична. Фіцо заявив, що може скористатися правом вето в ЄС, коли потрібно буде одностайно ухвалювати рішення щодо України.

«Якщо у президента (Зеленського) немає проблем з тим, щоб викинути 800-т мільйонів євро, які Україна в іншому випадку отримала б за транзит газу через свою територію, і при цьому він простягає до ЄС руку і просить мільярди, – може статися, що деякі політики в Євросоюзі скажуть «ні» там, де потрібна одностайність», – заявив Фіцо, додавши, що може скористатися правом вето.

Словацький прем’єр, що недавно обговорював у москві з російським президентом Володимиром Путіним газове питання, також зауважив, що інфраструктура, яку Україна використовувала для транзиту, в разі її невикористання з цією метою, може бути «зруйнована військово, тому що в такий момент вона стане непотрібною для російської федерації».

Нагадаємо, що Україна 1 січня о 07:00 «в інтересах національної безпеки» зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.