УПЦ мп – частина російської православної церкви: докази

Українська православна церква (московського патріархату)(УПЦ МП, РПЦвУ) — релігійна організація в Україні, самоврядна православна церква з правами широкої автономії в складі Російської православної церкви (РПЦ). Офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви. Самоназва згідно зі статутом організації — «Українська православна церква» (УПЦ).

Повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року змінила ситуацію.

Російська православна церква підтримала вторгнення. І хоча УПЦ МП з перших годин вторгнення засудила його, виступила різко проти керівництва Росії та підтримала українське військо, питань до церкви було багато.

УПЦ МП вперто продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і благословляє окупантів на вбивства українців. Кирило навіть натякнув, що РФ може застосувати ядерну зброю.

По-перше, формально патріарх Московський Кирило був пастирем і для УПЦ. По-друге, у ЗМІ з’явилося багато повідомлень про співпрацю деяких священників та єпископів УПЦ з окупантами.

Настрої у суспільстві радикалізувалися, тож спочатку УПЦ дозволила не поминати патріарха Кирила, а потім провела 27 травня собор і оголосила про незалежність від Російської православної церкви.

Після собору 27 травня 2022 року зі статуту організації було видалено згадки про залежність від РПЦ, окрім посилання на грамоту, видану патріархом Алексієм 1990 року.

Українська православна церква не розірвала церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

“Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним”, – йдеться у релігієзнавчій експертизі відомства.

Її провели за рішенням РНБО від 1 грудня 2022 року про діяльність релігійних організацій в Україні і застосування персональних санкцій.

Українська православна церква не розірвала церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

«Схвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та Постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку Української Православної Церкви із Російською Православною Церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним. УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності», – йдеться у повідомленні пресслужби установи від 31 січня.

У Держетнополітики зауважують, що УПЦ продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування.

«Вона не діє як самостійна (автокефальна) церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено», – додають в службі.

Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено.

Нагадаємо, що УПЦ ще в травні проголосила курс на незалежність від Московського патріархату. Проте значна частина єпископів та священників досі вважають себе приналежними до РПЦ та поминають патріарха Кирила.

При цьому УПЦ послідовно наполягає, що вона вже є незалежною від Російської православної церкви.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає “хитрість” таких заяв. За його словами, де-факто зв’язок УПЦ мп з москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону “2662”, який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці росії.

Конституційний суд України підтвердив, що УПЦ мп повинна вказувати свою приналежність до росії. Своєю чергою в УПЦ МП відмовились виконувати рішення Конституційного суду щодо зміни назви.

Нагадаємо вам, що 20 серпня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які мають центри впливу в Росії. 22 серпня цей документ підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, а 24 серпня — Володимир Зеленський. З цього моменту в релігійних організацій є девʼять місяців на розірвання звʼязків зі своїми російськими центрами.

УПЦ (МП) як загроза національному суверенітету

Попри формальне засудження російської агресії зі сторони УПЦ (МП), ця церква є реальною загрозою для незалежности України.

«З початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП). Майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки», — повідомила СБУ в коментарі Суспільному.

Серед найбільш відомих випадків — настоятель Святогірської лаври митрополит Арсеній і настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Арсенія звинувачують у розголошенні вірянам під час служби місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської громади, що є кримінальним злочином (стаття 114-2 ККУ). Митрополита Павла СБУ звинувачує у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (стаття 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної та регіональної належності (стаття 436-2 ККУ).

Окрім цього, існування релігійної структури, яка належна до РПЦ, є викликом для національного суверенітету, адже «РПЦ є політичним інструментом релігійного впливу в руках держави», — зазначає Роман Назаренко. «Російська церква абсолютно підтримує вектор діяльності, який задав Путін. Це відбувається навіть попри те, що така її діяльність суперечить принципам і моралі, якими повинна користуватись християнська спільнота. На додачу до антиукраїнської риторики, у церквах УПЦ (МП) знайшли багато доказів їх зв’язків із РФ. Це підтверджує, що парафії УПЦ (МП) були лише відділами РПЦ в Україні, які повинні були транслювати російські наративи».

Наративи російської православної церкви УПЦ (МП) відкрито заявляє в наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє русского міра», що пройшов в березні 2024 року в Москві. Цей текст було написано з ідей і під головуванням патріарха РПЦ Кіріла. Ця «церква» визнає так звану «СВО» священною війною Росії за «право жити на власних землях». Цим вона дублює наративи Путіна про «Святу триєдину Русь», де кордони «русского міра» виходять за територіальні межі виключно Російської Федерації.

«Після завершення СВО вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії. Можливість існування на цій території русофобського, ворожого Росії та її народу політичного режиму, а так само політичного режиму, керованого з ворожого Росії зовнішнього центру, має бути повністю виключена», — йдеться в тексті цього документу

У цьому документі патріарх Кіріл висвітлив також інші, досить мирські питання. Серед них проблеми демографічної, зовнішньої та міграційної політики, економічного розвитку, освіти та урбаністики.

Хочемо нагадати вам, що на Закарпатті також діє УПЦ мп у виді Хустської єпархії, яку очолюють митрополит Марк Петровцій з російським громадянством та єпископ Симеон Голубка, які намагаються дестабілізувати ситуацію в краї та займаються дискредитацією ЗСУ.

Як повідомляє видання Духовний фронт України, митрополит Марк (Петровцій) виявився громадянином країни-агресорки – російської федерації. На підтвердження цього, співрозмовники надали редакції ДФУ фотокопію особистого паспорта, виданого міністерством закордонних справ рф на ім’я Ніколая Івановича Петровція.

Більш того, офіційний сайт російської православної церкви вказує, що Ніколай Петровцій (митрополит Марк) є постійним членом Священного Синоду УПЦ МП, освіту здобув у московській духовній семінарії та академії, а у 2001 році отримав високу російську світську нагороду – «орден дружби народів рф».

Симеон Голубка є старшим братом єпископа Бронніцького, вікарія (тобто помічника) патріарха московського кирила.

Про це пише Cerkvarium.

Також у Симеона є доволі впливова сестра – ігуменя Серафима (Голубка), яка мала високе положення в архангельській області у росії. Там вона допомагала архієпископу Даниїлу (Доровських) збирати данину для москви. За що, до речі, він доволі швидко зростав у церковній кар’єрі і вже 2012 року став митрополитом.

На третій рік повномасштабного вторгнення росії на територію України в Україні є понад 8 тисяч церков Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП, зокрема на Закарпатті 482 церкви УПЦ мп, повідомляє Опендатабот.