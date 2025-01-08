Стань захисником українського неба!

Українське небо з 24 лютого 2022 року перестало бути мирним, адже з першого дня війни в повітряний простір нашої держави полетіли ворожі ракети, літаки та гелікоптери. З перших днів війни свою героїчну роботу показали бійці ППО України різних підрозділів, саме ці хлопці та дівчата знищували крилаті ракети “Калібр”, захистивши мирні міста та села, масово збивали вертольоти К-52 в небі Київщини, знищували СУШки рф на Донбасі. Цей героїзм навіки увійде в новітню історію України.

Як заявив у серпні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, російські військові від початку повномасштабного вторгнення застосували в Україні понад 9,6 тисячі ракет та майже 14 тисяч ударних дронів.

За словами Сирського, у середньому щодня ворог витрачає до 45 тис. боєприпасів на обстріли наших позицій на сході та півдні України.

Крім того, противник не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки, ключових об’єктах промислового комплексу та цивільній інфраструктурі.

Щоб захистити нашу Батьківщину, своїх рідних і близьких, і якщо ти хочеш жити у Вільній і Незалежній Україні, долучайся до підрозділів ППО ЗСУ. Стань одним із них! Стань на захист Батьківщини!

Сили оборони України потребують стрільців, гранатометників, розвідників, штурмовиків, саперів тощо.

Окремо можна сказати про велику кількість вакансій для операторів БПЛА, значний попит є на фахівців, які можуть збирати і ремонтувати безпілотники та робити для них боєприпаси.

Також є попит на зв’язківців, фахівців з радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. І ця тенденція залишатиметься й надалі, адже розвідувальні та ударні дрони, засоби РЕР та РЕБ — це те, що нині відіграє важливу роль на фронті та потребує розвитку та масштабування.

А отримати більшість із цих навичок завдяки різним програмам можуть і цивільні.

Багато підрозділів мають офіційні сторінки в соціальних мережах, де є оголошення про рекрутинг. Або з контактами вам можуть допомогти друзі чи знайомі, які проходять службу в обраному вами підрозділі.

Якщо підрозділ готовий вас до себе взяти, і вам підходять всі умови, то там вам мають зробити рекомендаційний лист. Із цим документом потрібно прийти в ТЦК та СП для подальшої мобілізації.

У 2024 році з початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулося понад 32 000 українців за консультаціями щодо вступу на військову службу. З них 7 198 громадян вже розглядаються як кандидати до Сил оборони, проходять етап відбору та оформлення документів.

Долучайся до підрозділів ППО ЗСУ, аби забезпечити ще більш ефективне знищення загроз з неба! Стань на захист Батьківщини! Разом ми сила! Разом до Перемоги!