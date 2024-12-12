Сухопутні війська — це наша основа. Фундамент. Сила. Поки вони на землі, ворог — у землі (ВІДЕО)

В Україні 12 грудня відзначають День Сухопутних військ.

День Сухопутних військ, який відзначають щороку 12 грудня, був встановлений указом Президента України від 18 жовтня 1997 року для відзначення заслуг Сухопутних військ як найчисленнішого виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави.

Сухопутні війська є головною бойовою силою української армії та відіграють ключову роль як у мирний, так і у воєнний час. Сучасні Сухопутні війська складаються з різних компонентів: механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин протиповітряної оборони, спеціальних військ, а також бригад територіальної оборони. Ця структура забезпечує повну готовність до виконання бойових завдань і на передовій, і в тилу.

Організаційно Сухопутні війська включають Командування Сухопутних військ, оперативні командування з підпорядкованими частинами, бригади територіальної оборони, корпус резерву, навчальні центри та полігони. Особлива увага приділяється бойовій підготовці, що базується на досвіді участі в бойових операціях, таких як операція Об’єднаних сил, і впровадженні стандартів НАТО.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Сухопутні війська Збройних Сил України відіграють ключову роль у захисті країни від агресії російської федерації. Вони показали свою високу ефективність у веденні бойових дій, проводячи контратаки, обороняючи ключові позиції та міста нашої країни.

Успішна оборона столиці та відбиття наступу ворога на півночі України, що завершилося відступом російських військ з Київської, Чернігівської та Сумської областей у квітні 2022 року, визначні наступальні операції на півдні та сході з подальшим звільненням значних територій, включаючи місто Херсон у листопаді 2022 року, участь у боях на сході України, де Сухопутні війська й надалі відзначаються своєю витримкою та організованістю в умовах інтенсивних бойових дій. Це далеко не повний перелік здобутків воїнів Сухопутних військ у триваючій війні.

Основу Сухопутних військ складають механізовані та танкові війська, які відповідають за утримання та захист зайнятих рубежів, прорив оборони противника та знищення його сил. Завдяки активній міжнародній підтримці, Сухопутні війська отримали значну кількість сучасного західного озброєння та військової техніки, що суттєво підвищує їх бойовий потенціал. Зокрема, танки Leopard та M1 Abrams, бронетранспортери M113, бойові машини піхоти M2 Bradley та CV90, артилерійські системи HIMARS, M777, PzH 2000, 2С22 “Богдана” тощо.

Ракетні війська і артилерія є головним засобом вогневого ураження противника. Вони знищують засоби масового ураження, артилерію, танки, живу силу ворога та інші об’єкти.

Війська протиповітряної оборони захищають сухопутні сили та важливі об’єкти від повітряних загроз, знищуючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники.

Армійська авіація надає авіаційну підтримку наземним військам, проводячи розвідку, вогневе ураження противника, евакуацію поранених та доставку особового складу і техніки.

Спеціальні війська забезпечують бойову діяльність Сухопутних військ, включаючи розвідувальні, інженерні, топографічні частини, підрозділи зв’язку, РХБ захисту та радіоелектронної боротьби.

Загалом, Сухопутні війська ЗСУ продовжують удосконалювати свою бойову готовність, інтегруючи нові підходи, отримані за допомогою досвіду бойових дій, та впроваджуючи стандарти НАТО, що забезпечує надійний захист держави у складних умовах сучасної війни.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України:

генерал-майор ДРАПАТИЙ Михайло Васильович.