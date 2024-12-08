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Суспільство

Як пройде цьогорічне свято «Ханука»?

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«Єврейська мудрість говорить, що необхідно дотримуватися законів тієї країни, в якій перебуває єврей». Враховуючи нинішню ситуацію, коли в Україні триває війна, ті, хто зміг потрапити в Україну, тим більше повинні поводитися адекватно та дотримуватися Законів України.

 Ханука – юдейське свято встановлене у II ст. до н. е. в пам’ять очищення Єрусалимського Храму, освячення жертовника та поновлення храмової служби. Відзначається впродовж восьми днів починаючи з 25-го кіслева за юдейським календарем, що зазвичай припадають на грудень.

Не секрет, що на території нашої держави бували непоодинокі випадки здійснення актів вандалізму стосовно іудейських об’єктів культурної спадщини.

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Проблеми антисемітизму як такої нема в Україні, це росія витрачає шалені гроші, щоб паплюжити її. Зараз ми перебуваємо у групі східно-європейських країн, де рівень антисемітизму невисокий. У порівнянні із Західною Європою, і навіть у порівнянні з Чехією, де ми з Вами зараз перебуваємо. У Чехії зростає рівень антисемітизму в останні роки: із 2015-го, коли було 50 випадків, до 200+ у 2024 році.

Меншини мають зрозуміти, що сьогодні єдиним чинником влади і сили в Україні є українська влада в Києві, при чому не етноцентрична, а громадянсько-центрична. І це буде заохочувати меншини до інтеграції їх у громадянське суспільство, у політичну націю. Цей процес повільно іде.

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Також, беручи до уваги той факт, що Ізраїль веде війну з терористичним угрупуванням «ХАМАС» та Україна обороняється від російських окупантів не виключаються спроби наших ворогів вчиняти різного роду провокації, щоб зіпсувати Українсько – Ізраїльські відносини. Тому громадяни України та гості які проживають, перебувають на території України повинні чітко дотримуватися Законів України та у разі виникнення надзвичайних ситуацій повідомляти про це відповідні правоохоронні органи.

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