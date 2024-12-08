Як пройде цьогорічне свято «Ханука»?

«Єврейська мудрість говорить, що необхідно дотримуватися законів тієї країни, в якій перебуває єврей». Враховуючи нинішню ситуацію, коли в Україні триває війна, ті, хто зміг потрапити в Україну, тим більше повинні поводитися адекватно та дотримуватися Законів України.

Ханука – юдейське свято встановлене у II ст. до н. е. в пам’ять очищення Єрусалимського Храму, освячення жертовника та поновлення храмової служби. Відзначається впродовж восьми днів починаючи з 25-го кіслева за юдейським календарем, що зазвичай припадають на грудень.

Не секрет, що на території нашої держави бували непоодинокі випадки здійснення актів вандалізму стосовно іудейських об’єктів культурної спадщини.

Проблеми антисемітизму як такої нема в Україні, це росія витрачає шалені гроші, щоб паплюжити її. Зараз ми перебуваємо у групі східно-європейських країн, де рівень антисемітизму невисокий. У порівнянні із Західною Європою, і навіть у порівнянні з Чехією, де ми з Вами зараз перебуваємо. У Чехії зростає рівень антисемітизму в останні роки: із 2015-го, коли було 50 випадків, до 200+ у 2024 році.

Меншини мають зрозуміти, що сьогодні єдиним чинником влади і сили в Україні є українська влада в Києві, при чому не етноцентрична, а громадянсько-центрична. І це буде заохочувати меншини до інтеграції їх у громадянське суспільство, у політичну націю. Цей процес повільно іде.

Також, беручи до уваги той факт, що Ізраїль веде війну з терористичним угрупуванням «ХАМАС» та Україна обороняється від російських окупантів не виключаються спроби наших ворогів вчиняти різного роду провокації, щоб зіпсувати Українсько – Ізраїльські відносини. Тому громадяни України та гості які проживають, перебувають на території України повинні чітко дотримуватися Законів України та у разі виникнення надзвичайних ситуацій повідомляти про це відповідні правоохоронні органи.