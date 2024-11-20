Священник із Закарпаття благословляє росіян на війну з українцями (ВІДЕО)

Протоієрей Василій Гелеван, який народився в місті Хуст на Закарпатті, духовно освячує російські окупаційні війська на окупованих територіях України і благословляє їх на вбивства українців та захист “руского міра”.

“Святая икона – благословение воинства.

В своих подразделениях бойцы устраивают домовые церкви в блиндажах.

Сюда можно войти в любую минуту и просто остановиться, чтобы прийти в себя. Молитва начинается с этого. Когда вспоминаешь о близких и родных, о родной земле.

Сюда приезжают обычные мальчики, кто то в первый раз задумался о вечном и крестился здесь под звуки выстрелов. Но вернутся уже взрослые и мудрые мужчины. Они познали цену жизни и смерти. За ними будущее нашей веры и нашей страны” – написав зрадник України.

Відомо, що “батюшка” Васілій підтримує тісні контакти з керівниками Хустської єпархії УПЦ мп – митрополитом Марком (Петровцій) та єпископом Семеоном (Голубка). Нагадаємо, очільник Хустської єпархії Марк є громадянином рф та закінчував московську духовну семінарію при КГБ СССР.