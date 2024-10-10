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Для українських біженців озвучили важливу інформацію щодо їхнього перебування в Чехії

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Для українських біженців озвучили важливу інформацію щодо їхнього перебування в Чехії

Біженці, які знаходяться в Чеській Республіці, до 30 вересня мали отримати нову візову наклейку, аби продовжити термін тимчасового захисту. Однак частина українців, з тих чи інших причин, не пройшла цю процедуру вчасно. Тому в цих людей 1 жовтня закінчився термін дії тимчасового захисту.

Та навіть у такому випадку є шанс легально залишитися в Чехії. Для цього українці можуть подати повторну заяву про надання їм тимчасового захисту. Але гарантії, що таку візу нададуть знову, нема. У випадку повторної заяви проводитимуть повторну перевірку. Дивитимуться, чи й справді ви потребуєте тимчасового захисту та перевірятимуть, чи відповідаєте ви умовам надання візи.

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І далі вже вирішуватимуть, чи повторно надавати тимчасовий захист в Чехії, чи ні. Та навіть якщо візу знову нададуть, розраховувати на пільги, наприклад гуманітарне житло, оплату державою медичного страхування, не варто. Ці пільги надавали тільки тим, хто отримував візу вперше, натомість пільги не поширюються на тимчасовий захист, який надають повторно.

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Водночас українцям пояснюють, то повторне надання візи тимчасового захисту в Чехії не є автоматичним. Для цього біженцям необхідно подати заяву і довести, що на момент повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року, ви знаходились в Україні, а не за кордоном.

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