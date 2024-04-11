Закарпатські соратники Орбана такі ж пособники росії, як і сам лідер Угорщини

Угорщина трансформувалася в націю людей, де орбанівський авторитаризм перетворився на норму, а перекриття Орбаном будь-якої допомоги Україні, нібито для того аби це принесло мир у Європу та припинило російсько-українську війну, стало фірмовою політичною фішкою угорського прем’єра.

Зараз в путінській політиці Віктора Орбана значну роль грає Закарпатська область, де влада Угорщини проводить маніпуляційні дії, використовуючи угорську нацменшину, а допомагає їм у цьому так звана угорська “еліта” Закарпаття з контрольованої Будапештом партії “КМКС”. Цікаво, чи будуть після перемоги України колаборанти з “КМКС” визнані пособниками путіна та окупантів? Чи будуть вони засуджені трибуналами?

Можливо це і відбудеться найближчим часом, бо ми не маємо права пробачати зрадників, адже майже щогодинно в Україні гинуть мирні люди від російського терору та наші захисники і захисниці на фронті, стримуючи російську навалу.