 Знищено великий десантний корабель “Цезарь Куніков”. Деталі від ГУР

“Mаґура” знищила “Цезаря”! Так прокоментувало Головне управління розвідки Міноборони України ліквідацію ворожого корабля “Цезар Куніков”. Уночі наші Сили оборони знищили російський великий десантний корабель за допомогою морських дронів “Маґура Ві 5”. Це сталося в міжнародно визнаних територіальних водах України – неподалік Алупки в Криму. Із самого ранку російські групи соцмереж почали повідомляти про вибухи поблизу найпопулярніших курортів тимчасово окупованого Криму. Дописувачі повідомляли, що боєкомплект корабля став вибухати, після чого судно пішло під воду. Уже вранці ГУР Міноборони повідомило в соцмережах – за відомою адресою ворожий корабель відправили спец-призначенці “Групи 13”.