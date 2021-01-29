Зеленський підписав указ про ринок соціальних послуг

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 30/2021 «Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги», спрямований на стимулювання розвитку ринку соціальних послуг та запровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням високих державних стандартів у цій сфері.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має невідкладно вжити заходів щодо організації та перевірки дотримання в закладах/установах соціальних послуг правил пожежної безпеки, державних санітарних та будівельних норм, серед іншого щодо доступності для маломобільних груп населення.

Також, відповідно до указу, необхідно провести роботу з виявлення суб’єктів, що фактично надають соціальні послуги з догляду, перебування/проживання особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, та узгодження діяльності таких суб’єктів з вимогами законодавства.

Уряд має забезпечити фактичне створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, передбачивши, зокрема, можливість внесення до нього інформації про надавачів соцпослуг засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія».

Також Кабінет Міністрів повинен у тримісячний строк підготувати та внести до Верховної Ради законопроекти для удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням складності життєвих обставин та потреб особи/сім’ї; запровадження переходу до фінансування соцпослуг за принципом «гроші ходять за отримувачем»; забезпечення співфінансування таких послуг з державного та місцевого бюджетів і дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соцпослуг.

Глава держави також звернувся до обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій з метою визначення потреб населення у соціальних послугах; покращення координації діяльності суб’єктів системи надання соцпослуг на місцевому рівні; здійснення моніторингу цих послуг та їхньої якості, а також інформування населення про перелік соцпослуг, їхній зміст і порядок надання у доступній формі.

Як повідомила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, підписання цього указу зумовлено, зокрема, нещодавніми трагічними подіями у Харкові, де сталася пожежа в будинку для літніх людей.

За її словами, розвиток системи соціальних послуг і забезпечення їхньої якості Володимир Зеленський визначив одним з основних пріоритетів. Розвиток цієї сфери дасть змогу своєчасно виявляти людей у складних життєвих обставинах та надавати їм необхідну допомогу. А створення ринку соціальних послуг з чіткими та зрозумілими правилами забезпечить необхідні послуги та мінімізує низку можливих ризиків і труднощів для людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, та допоможе запобігти виникненню негативних життєвих умов.

Юлія Соколовська зазначила, що Закон України «Про соціальні послуги» діє вже рік, але, на жаль, залишаються невирішеними дуже багато системних питань. Так, потребують уточнення механізми фінансування, не забезпечений повноцінний реєстр надавачів та отримувачів таких послуг, відсутні положення про нагляд та контроль за якістю й безпекою соціальних послуг. Також вона додала, що громадяни не обізнані з можливостями отримання певних послуг.

Розвиток ринку соціальних послуг, а не формування їх через комунальні установи, як зараз, дасть людині змогу обирати ту послугу, яка є якіснішою, безпечнішою, зручнішою, сучаснішою.

«В Україні вже сформована ціла мережа фондів, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які тривалий час своїми коштами та ініціативами успішно забезпечують надання тих чи інших соціальних послуг. Їх потрібно максимально залучати до надання таких послуг, інтегрувати їхній успішний досвід. Ми маємо прийти до тих світових стандартів, де людина в кожній громаді почувається захищеною в різних обставинах і знає, куди звернутися», – переконана заступник керівника Офісу Президента.