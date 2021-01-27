«Нафтогаз» встановив ціну на газ у лютому нижче рекомендованої

НАК «Нафтогаз України» встановив ціну на газ у лютому місяці у розмірі 6,86 гривень за кубометр. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«У лютому в рамках тарифного плану “Місячний” ціна блакитного палива – 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки. Наша ціль як цінового лідера на ринку – пропонувати найкращі умови споживачам та збільшувати кількість наших клієнтів», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що загалом обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що складає 1,1 млн домогосподарств.

«Відкритий ринок газу продовжує працювати. Ми цінуємо кожного клієнта, хто долучився до нашої компанії, обравши стабільність та вигідні ціни. Станом на сьогодні ми обслуговуємо вже 9% споживачів в Україні – 1,1 млн домогосподарств (з урахуванням клієнтів ПОН). Тому ми продовжуємо знаходити можливості, щоб пропонувати клієнтам найкращі ціни на газ», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вона буде діяти до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня.